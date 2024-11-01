В ході судового процесу прокурор довів, що посадовець вимагав і отримував щомісячно по 10 000 гривень за безперешкодну торгівлю.

У Києві колишній начальник одного з районних управлінь Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів отримав семирічний термін ув'язнення, оскільки організував схему незаконного отримання коштів від підприємця.

Про це стало відомо з повідомлення Київської міської прокуратури 29 жовтня.

Чиновник створив корупційну схему, у рамках якої вимагав гроші від власників торгових точок на ринках Київської області.

В ході судового процесу прокурор довів, що посадовець вимагав і отримував щомісячно по 10 000 гривень за безперешкодну торгівлю. Його затримали під час отримання 30 тисяч гривень.

Суд ухвалив рішення про семирічний термін ув'язнення з конфіскацією майна. Крім того, колишнього чиновника позбавлено права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом трьох років.

До слова, у Хмельницькій області підприємець отримав на свій банківський рахунок майже пів мільйона гривень помилково, проте вирішив привласнити ці кошти.

Чоловік вирішив залишити ці кошти собі, використавши підроблені документи, зокрема, акт здачі-прийняття виконаних робіт. За допомогою онлайн-банкінгу Monobank він переводив гроші між власними рахунками.

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