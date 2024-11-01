У Києві колишній начальник одного з районних управлінь Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів отримав семирічний термін ув'язнення, оскільки організував схему незаконного отримання коштів від підприємця.

Про це стало відомо з повідомлення Київської міської прокуратури 29 жовтня.

Чиновник створив корупційну схему, у рамках якої вимагав гроші від власників торгових точок на ринках Київської області.

В ході судового процесу прокурор довів, що посадовець вимагав і отримував щомісячно по 10 000 гривень за безперешкодну торгівлю. Його затримали під час отримання 30 тисяч гривень.

прокуратура

Суд ухвалив рішення про семирічний термін ув'язнення з конфіскацією майна. Крім того, колишнього чиновника позбавлено права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом трьох років.

До слова, у Хмельницькій області підприємець отримав на свій банківський рахунок майже пів мільйона гривень помилково, проте вирішив привласнити ці кошти.

прокуратура

Чоловік вирішив залишити ці кошти собі, використавши підроблені документи, зокрема, акт здачі-прийняття виконаних робіт. За допомогою онлайн-банкінгу Monobank він переводив гроші між власними рахунками.

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