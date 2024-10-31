Моніторинг зрілості винограду шляхом випадкового відбору та проб – найкращий спосіб визначити дату збирання врожаю, дізнайтеся, як його зберегти.

Оскільки на дозрівання винограду впливають численні фактори, і воно різниться залежно від сорту, місця розташування та року, також важливо знати, як зберегти врожай.

Відбір проб ягід винограду протягом усієї стадії розвитку між початком дозрівання та дозріванням ягід – відмінний спосіб відстежувати процес дозрівання.

Підготовка до збирання винограду – непросте завдання. Вона вимагає ретельного планування на кілька тижнів уперед, від контролю за процесом дозрівання винограду та боротьби зі шкідниками до прогнозу погоди, особливо останніми днями перед збиранням урожаю.

Ваш холодильник – найкраще місце для зберігання свіжого винограду.

Якщо ви не думаєте, що використовуватимете виноград до того, як він зіпсується, ви можете розглянути можливість його заморозки.

Заморожений виноград відмінно доповнює смузі, його можна використовувати замість льоду в коктейлях, і він є освіжаючою та корисною закускою у спекотний день.

Зберігається в сухому вигляді в контейнері, що добре провітрюється в ящику для фруктів і овочів в холодильнику, виноград може зберігатися до трьох тижнів.

При кімнатній температурі він не зберігатиметься так довго і швидше втратить свою свіжість.

Як зберегти врожай винограду:

Свіжий чи заморожений виноградний сік.

Консервований виноградний сік, Консервований виноград в упаковці в морозильнику.

Сушений виноград (родзинки).

Червоне чи біле вино.

Джерело: homepreservingbible .

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