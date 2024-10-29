Основная часть обрезки должна быть сделана, когда виноград находится в состоянии покоя (не растет) с поздней осени до ранней весны.

Ваш виноград должен быть готов к обрезке с ноября, но прежде чем вы приступите к обрезке, убедитесь, что все листья опали и в течение месяца не развивались новые почки — это признаки того, что ваша лоза находится в состоянии покоя.

Укоренившийся виноград также можно обрезать летом, если на них много избыточных листьев и стеблей — это поможет увеличить поток воздуха вокруг растения и предотвратить появление плесени и грибка.

В то же время вы можете проредить плоды винограда.

Что вам понадобится для обрезки винограда:

Секаторы/секаторы

Сучкорезы (для зрелых или труднодоступных лоз)

Подвязки для растений/шпагат

Перед началом обрезки винограда осенью работы убедитесь, что ваши инструменты чистые и продезинфицированные.

Не беспокойтесь о слишком сильной обрезке — виноград растет быстро и плодоносит только на новых побегах, так что вы не испортите свой урожай.

Если у вас есть виноград, который уже более зрелый и начинает выглядеть одревесневшим, вам нужно будет обрезать его довольно сильно, чтобы стимулировать новый рост - это следует делать зимой.

Просто обрежьте все спящие ветви или стебли винограда до двух-трех почек или длины около 8-10 см. Это будет стимулировать ваш виноград к быстрому росту весной и плодоношению на новом росте.

Источник: rootsplants.

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