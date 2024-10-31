Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила про підготовку до кількох сценаріїв проходження зими.

В "Укренерго" готуються до найважчої зими за останні три роки - стало відомо, до чого готуватись українцям з відключеннями світла та графіками.

Про це в інтерв’ю "Суспільному" розповів виконувач обов’язків голови "Укренерго" Олексій Брехт.

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила про підготовку до кількох сценаріїв проходження зими 2024-2025, яка, за прогнозами, може стати однією з найскладніших за останні три роки. Можливі відключення електроенергії можуть тривати до восьми годин.

У своєму інтерв’ю виконуючий обов’язки голови "Укренерго" Олексій Брехт зазначив, що враховано різні варіанти, включаючи найгірший, що передбачає продовження масованих обстрілів інфраструктури, мережі передачі та генеруючих об’єктів.

"Якщо цей сценарій справдиться, з урахуванням існуючого імпорту електроенергії, в критичні холодні дні можливі обмеження потужності до двох черг графіків відключень, тобто до 8 годин", – сказав Брехт.

Він також нагадав, що навесні через обстріли Росії Україна втратила 9 ГВт генеруючої потужності, що еквівалентно літньому споживанню електрики Нідерландами або нічному споживанню України влітку.

Попри ці значні втрати, "Укренерго" планує відновлення потужностей і вже має відповідний план дій.

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