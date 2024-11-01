Дізнайтеся найкращі методи, як виростити дуже ароматну траву м'яту вдома прямо на підвіконні.

Рослина м'яти постійно дає нове листя, а це означає, що ви зможете випити чашечку гарячого м'ятного чаю, коли захочете.

Як виростити м'яту дома на підвіконні:

Якщо ви запитуєте: «Чи можна виростити м'яту вдома на підвіконні?», цей матеріал для вас.

Ці методи можна використовувати для вирощування м'яти вдома на підвіконні, і простими порадами, як зберегти здоров'я вашої рослини.

При вирощуванні м'яти на підвіконні переконайтеся, що у вас хороший дренажний ґрунт.

Використовуйте ґрунтову суміш з додаванням добрив, кори та кокосового торфу, оскільки вони забезпечують необхідні м'яти на підвіконні поживні речовини для росту. М'ята також досить пориста для дренажу.

Будь-яка людина, яка вирощує м'яту на підвіконні, скаже вам, що м'ята любить вологу, тому вона добре росте у воді.

Хоча м'ята на підвіконні і переносить сухий ґрунт, все ж таки потрібно підтримувати ґрунт вологим. Достатня вологість постійно дає яскраве зелене листя, яке все любить у м'яти.

Щоб полити рослину м'яти, просто зніміть ємність із місця і налийте води, поки вона не потече з-під горщика. Дайте воді повністю стекти, потім поставте на місце.

М'ята чудово росте як на повному сонці, так і в півтіні. Якщо ви вирощуєте кімнатну рослину, найкраще розмістити її на підвіконні, де вона отримуватиме непряме сонячне світло. Зазвичай це невибаглива рослина.

Ідеальна температура для вирощування м'яти на підвіконні в приміщенні становить 18-21°C.

Джерело: elitegardener.

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