У листопаді ви можете скористатися більш повільним темпом росту рослин, зокрема моркви в саду і отримати більш чітке уявлення про те, що ви хочете посадити в наступні місяці.
Морква може добре рости, якщо її посіяти у листопаді.
Однією з переваг посадки насіння моркви в листопаді є те, що насіння, як правило, краще проростає.
Листопад - жвавий час на городі. Ми приймаємо все, що може запропонувати цей сезон, і сіємо моркву, а також шпинат, буряк, салатну цибулю, салат-латук, салатне листя та редис.
Огородники також рекомендують сіяти грядки моркви у листопаді.
Рослин моркви в листопаді потрібно достатньо місця, щоб кожне насіння перетворилося на повноцінний корінь, а також не менше шести годин прямого сонця, радять городники.
Ідеально підходить для садівника-початківця, тому що навчитися вирощувати моркву нескладно, і морква також є ідеальною культурою для вирощування в контейнерах.
Листопад — чудовий час, щоб максимально використати останній сезон року та по-справжньому розширити свої можливості в саду, тому це вдалий час, щоб посіяти моркву.
Втрачати справді нічого, крім кількох додаткових насіння моркви і так багато можна придбати.
Джерело: homesandgardens.
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