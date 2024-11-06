Існує безліч варіантів того, що можна посадити в листопаді, навіть якщо в місці вашого проживання відчувається прохолода, дізнайтеся, як посіяти моркву.

У листопаді ви можете скористатися більш повільним темпом росту рослин, зокрема моркви в саду і отримати більш чітке уявлення про те, що ви хочете посадити в наступні місяці.

Морква може добре рости, якщо її посіяти у листопаді.

Однією з переваг посадки насіння моркви в листопаді є те, що насіння, як правило, краще проростає.

Листопад - жвавий час на городі. Ми приймаємо все, що може запропонувати цей сезон, і сіємо моркву, а також шпинат, буряк, салатну цибулю, салат-латук, салатне листя та редис.

Огородники також рекомендують сіяти грядки моркви у листопаді.

Рослин моркви в листопаді потрібно достатньо місця, щоб кожне насіння перетворилося на повноцінний корінь, а також не менше шести годин прямого сонця, радять городники.

Ідеально підходить для садівника-початківця, тому що навчитися вирощувати моркву нескладно, і морква також є ідеальною культурою для вирощування в контейнерах.

Листопад — чудовий час, щоб максимально використати останній сезон року та по-справжньому розширити свої можливості в саду, тому це вдалий час, щоб посіяти моркву.

Втрачати справді нічого, крім кількох додаткових насіння моркви і так багато можна придбати.

Джерело: homesandgardens.

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