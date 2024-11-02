В Україні обговорюється можливість зменшення пенсій для певних категорій громадян, що може призвести до зниження виплат більше ніж на 2 300 гривень.
Про це пише 24 канал.
Такий крок дозволить заощадити до 15 мільярдів гривень державного бюджету.
Кому можуть урізати виплати
У 2025 році деякі пенсіонери-чорнобильці можуть втратити надбавки до пенсій з метою оптимізації бюджетних витрат. Відповідні зміни планується включити до проєкту держбюджету на 2025 рік, як повідомляє 24 Канал з посиланням на голову бюджетного комітету Верховної Ради Роксолану Підласу.
Зокрема, йдеться про доплату в розмірі 2 361 гривні, яку наразі отримують пенсіонери, що проживали в зоні обов'язкового чи добровільного відселення. Ті, хто виїхав після аварії на Чорнобильській АЕС, а згодом повернувся, можуть залишитися без цих виплат.
Важливо! Якщо бюджет ухвалять у запропонованому варіанті, доплати збережуться лише для непрацюючих пенсіонерів, які безперервно мешкали або працювали в зазначеній зоні з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.
Раніше Politeka також писала про те, що в Україні влада має намір встановити однаковий підхід до пенсійного забезпечення всіх громадян. У зв'язку з цим деяких осіб зобов'яжуть повернути надміру виплачені пенсії.
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