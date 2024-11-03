Компактна і проста у вирощуванні з насіння, петрушка виробляє поживне листя, дізнайтеся, як виростити її на підвіконні.

Петрушка створює привабливе окантування для овочевих грядок і добре росте в контейнерах у квартирі.

Петрушка легко вирощувати з насіння на підвіконні в квартирі, але вона може повільно проростати. Ви можете або посіяти її на відкритому повітрі, де вона зростатиме, або посіяти в приміщенні та пересадити на вулицю пізніше.

Петрушку можна вирощувати у приміщенні на сонячному підвіконні.

Ранні посіви петрушки можна висаджувати та розміщувати при температурі 15°C, злегка присипавши насіння шаром ґрунту.

Поставте петрушку на тепле вікно у квартирі з доступом світла. Уникайте протягів або місць, де температура вночі значно падає.

У міру росту рослин повертайте горщики з петрушкою в квартирі, щоб вони не нахилялися в один бік до світла. Якщо ви використовуєте лампи для росту рослин, встановіть таймер так, щоб вони працювали 14 годин на день.

Розмістіть лампи трохи вище за розсаду петрушки в квартирі, піднімаючи їх у міру росту рослин. Якщо рослини петрушки виглядають витягнутими, посуньте лампи ближче.

Якщо ви бачите білі плями на листі петрушки, лампи розташовані надто близько. Використовуйте ножиці, щоб проредити загущені розсади.

Поливайте петрушку в квартирі трохи раз на день, щоб грунт залишався вологим, але не мокрим. Якщо рослини починають виглядати скупченими у міру зростання, використовуйте ножиці, щоб їх прорідити.

Цілий рік збирайте кілька листків з кожної рослини петрушки, щоб вони швидше відростали.

Джерело: growjar .

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