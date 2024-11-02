За словами синоптиків, над північно-східною Європою активізується циклон, що також вплине на українську погоду.

На вихідних, 2-3 листопада, в Україні прогнозують прохолодну, вітряну погоду з місцями невеликими дощами, а подекуди очікуються заморозки.

Про це повідомляє Meteoprog.

Прогноз на 2 листопада

За словами синоптиків, над північно-східною Європою активізується циклон, що також вплине на українську погоду. У суботу в західних та північних регіонах місцями можливі короткочасні дощі. На всій території України очікуються сильні пориви вітру до 16-21 м/с.

Температура повітря:

Західні області: +6…+11 °C протягом доби.

Північні області: вночі +7…+12 °C, вдень зниження до +5…+10 °C.

Центральні області: +8…+13 °C вночі, вдень +10…+15 °C.

Південь та Крим: вночі +9…+14 °C, вдень до +15…+20 °C.

Східні області: вночі +7…+12 °C, вдень +11…+16 °C.

Прогноз на 3 листопада

У неділю, 3 листопада, в Україні очікується подальше зниження температури. Опадів не передбачається, однак у деяких регіонах можливі заморозки.

Західні області: вночі та вранці місцями туман, західний вітер 5-10 м/с. Температура вночі -4…+1 °C, вдень +4…+9 °C.

Північні області: без опадів, переважатиме мінлива хмарність. Вітер 7-12 м/с, температура вночі -2…+3 °C, вдень +2…+7 °C.

Центральні області: сухо, сильний вітер із поривами до 7-12 м/с. Температура вночі -1…+4 °C, вдень +3…+8 °C.

Південь та Крим: відносно тепліше, вночі +1...+6 °C, вдень +6…+11 °C, очікується північно-західний вітер 7-12 м/с.

Східні області: опадів немає, північно-західний вітер 7-12 м/с. Температура вночі -3…+2 °C, вдень +3…+8 °C.

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