У квітні обвинувачений отримав офіційне попередження від начальника місцевого центру комплектування з вимогою з’явитися на ВЛК, але не виконав цю вимогу.

Мукачівський міськрайонний суд розглядав справу військовозобов'язаного, який проігнорував повістку до територіального центру комплектування та не пройшла військово-лікарську комісію.

Вирок у цій справі опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, у квітні обвинувачений отримав офіційне попередження від начальника місцевого центру комплектування з вимогою з’явитися на ВЛК, але не виконав цю вимогу. Через це йому було висунуто обвинувачення за ухилення від військового обліку. Прокурор просив розглядати справу за спрощеною процедурою. Також до обвинувального акта додали заяву, в якій було зазначено, що обвинувачений визнає провину.

Суд визнав чоловіка винним та зобов'язав його сплатити штраф у розмірі 5100 гривень.

Раніше Politeka також писала Міноборони не хотіло виплачувати гроші родині загиблого військового. Боєць, чия родина вимагала ці виплати, загинув ще у 2015 році, проте до 2021 року його вважали зниклим безвісти. Родичі оскаржили рішення Міністерства оборони у суді.

Суд визнав, що відмова у виплатах була неправомірною, оскільки після закінчення 2021 року позивачка не була обізнана про смерть чоловіка та про його право на отримання допомоги.

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