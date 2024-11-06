Дізнайтеся, чим підживити землю в листопаді, щоб вони були здатні створювати запасні речовини, що накопичуються у гілках, стовбурі, коренях, що матиме важливе значення для вегетативного зростання.

Щоб підживити землю в листопаді, можна використовувати такі добрива: гранульовані органічні добрива.

Чим підживити землю в листопаді?

Коріння, поки грунт не досягне і не перевищить 10 ° C, не здатні поглинати рідкі розчини, тому вони будуть резервними речовинами, які живитимуть рослину в цей холодний період ранньої весни.

З цієї причини внесення добрив у землю в листопаді та в зимові місяці може бути не зовсім корисним. Однак вони корисні, якщо їх вносити восени, в моменти, коли рослини все ще активні і запасають елементи, саме для підтримки перших фаз весняного пробудження.

Можна використовувати такі добрива, щоб підживити землю у листопаді – гранульовані органічні добрива.

При підживленні землі в листопаді слід уникати внесення звичайних азотних добрив, які корисні для підтримки активної фотосинтетичної діяльності, але можуть подовжити вегетаційний цикл рослини, оскільки вони надають силу молодим гілкам, затримуючи їхню одревінь, що може призвести до пошкодження у разі раптових і ранніх.

Можна вносити підживлення землі у листопаді кожні два роки максимальні внески, що становлять приблизно 80-100 кг зрілого коров'ячого гною, що знаходиться на одному оливковому дереві, або в кількості 250-300 центнерів на гектар.

Гній збільшує органічну речовину ґрунту, забезпечує хорошу кількість поживних речовин, таких як азот, калій, фосфор, магній, кальцій, сірка, залізо, марганець, цинк, мідь та бор.

Гній поступово вивільняє мікроелементи, що дає відповідні переваги для росту рослин, обмежує втрати за рахунок вимивання чи вимивання поживних речовин, покращує структуру ґрунту та утримання води.

Джерело: olivonews .

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