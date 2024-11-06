Зелена цибуля відмінно підходить для вирощування на підвіконні, так як її коріння не росте дуже глибоко, і рослини можна збирати будь-якого розміру.

Для того, щоб швидко виростити зелену цибулю на підвіконні, Вам знадобиться горщик або мішок з хорошим дренажем, щоб уникнути гниття цибулин.

Як швидко виростити зелену цибулю на підвіконні?

Виберіть високоякісну ґрунтову суміш для вирощування цибулі на підвіконні з високим вмістом органічних речовин.

Вам потрібно буде поставити горщик із зеленою цибулею на вікно, що виходить на південь, яке отримує багато сонячного світла.

Як альтернативу ви можете придбати хороше освітлення для вирощування цибулі на підвіконні.

Зелена цибуля на підвіконні, як правило, досить витривала, але, як і у будь-якої культури, вона має свої ознаки стресу, на які слід звертати увагу!

Занадто жарко або занадто холодно: якщо краї листя зеленої цибулі на підвіконні починають коричневіти і трохи хрумтіти - це ваш урожай намагається сказати вам, що йому занадто жарко! Спробуйте перемістити контейнер із ним у більш затінене місце.

Занадто мало води призведе до сухого, хрумкого листя цибулі, а занадто багато може призвести до розмокання цибулі з млявим листям.

Ваша зелена цибуля на підвіконні завмерла? Іноді це може бути проблемою. Це може бути результатом досить різних чинників — проблеми з поливом, нестача сонячного світла, якість грунту.

Джерело: sowtrueseed .

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