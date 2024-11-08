Перед тим як почати працювати з радіаторами, обов'язково вимкніть котел або всю систему опалення.

Для якісного обігріву оселі важливо звернути увагу на стан радіаторів, їхню здатність зберігати тепло і, що не менш важливо, вміння обслуговувати їх у разі виникнення проблем.

Як пише "Нафтогаз", однією з найпоширеніших проблем, з якою зіштовхуються власники, є утворення повітряних пробок у радіаторах.

Перед тим як почати працювати з радіаторами, обов'язково вимкніть котел або всю систему опалення. Для виконання операції спуску повітря знадобиться спеціальний інструмент — ключ або шестигранник для клапана. Далі виконуйте наступні кроки:

Знайдіть вентиль для спуску повітря, який зазвичай розташований у верхній частині радіатора.

Відкрийте вентиль проти годинникової стрілки — ви почуєте, як з радіатора виходить повітря.

Закрийте вентиль, коли з нього почне витікати вода, що означає, що повітряна пробка вийшла.

Перевірте тиск у системі та увімкніть опалення.

Якщо проблема знову повторюється, рекомендується звернутися до спеціаліста. Для надійної роботи системи опалення важливо не лише усунути повітря, а й використовувати радіатори, що відповідають характеристикам тиску вашої системи.

Радіатори опалення різняться за конструкцією та матеріалом виготовлення, що визначає їхні характеристики та термін служби. Ось основні типи:

Секційні радіатори — складаються з окремих секцій, що з'єднуються між собою. Вони відзначаються гнучкістю, оскільки можна додавати або видаляти секції в залежності від потреб. Пошкоджені секції легко замінити.

Панельні радіатори — мають суцільну конструкцію з каналами для теплоносія. Завдяки сучасному дизайну вони добре вписуються в інтер'єр, але їх розміри не можна змінювати.

Водяні конвектори — компактні і ефективні, вони працюють за принципом циркуляції повітря через металеві пластини. Конвектори швидко нагрівають приміщення, при цьому не пересушують повітря.

Трубчасті радіатори — складаються з кількох циліндрів і забезпечують хороший теплообмін завдяки відкритій конструкції. Вони є популярним вибором у новобудовах завдяки стильному вигляду.

При виборі типу радіатора важливо враховувати особливості приміщення, а також зручність монтажу та естетичні уподобання.

Що стосується потужності радіатора, то вона повинна відповідати площі приміщення. Для швидкого розрахунку можна використовувати формулу: 100 Вт на кожен квадратний метр площі. Наприклад, для кімнати площею 16 м² (4x4 м) буде достатньо радіатора потужністю 1600 Вт. Важливим фактором є також робочий тиск: для багатоповерхових будівель варто обирати радіатори з тиском понад 10 барів, а для приватних будинків — 6-10 барів.

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