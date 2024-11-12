Експерти докладно розповіли про способи, які можуть вирішити вашу проблему з підключенням та повернути вас до мережі, якщо на вашому телефоні не працює Wi-Fi.

Дізнайтеся, що робити, якщо на телефоні не працює Wi-Fi:

Чи є ваш Wi-Fi-роутер у зоні дії мережі. Якщо ваш Wi-Fi-роутер знаходиться занадто далеко, швидше за все, у вас виникнуть труднощі з підключенням до мережі та Wi-Fi на телефоні не працюватиме.

А якщо вам вдасться підключитися, то працювати Wi-F може не дуже добре, оскільки сигнал швидше за все буде слабким.

Чи досягнуто обмеження кількості пристроїв на вашому маршрутизаторі.

Це може бути проблемою, оскільки різні маршрутизатори мають різні обмеження для пристроїв.

Щоб вирішити проблему, якщо на телефоні не працює Wi-Fi – перезавантажте телефон.

Це завжди одна з перших порад щодо усунення несправностей, які ми рекомендуємо, і це швидке та просте рішення, яке вам варто спробувати.

Як перезавантажити телефон Android:

Натисніть одночасно бічну кнопку та кнопку збільшення гучності.

Натисніть кнопку «Перезавантажити».

Перевірте налаштування підключення, якщо на вашому телефоні не працює Wi-Fi.

Якщо ваш телефон не підключається до Wi-Fi, вам слід перевірити, чи увімкнено Wi-Fi взагалі. Можливо, ви помилково забули включити його або вимкнули. На щастя для вас, це легко виправити.

Як увімкнути Wi-Fi на Android:

Перейдіть до програми «Налаштування»

Відкрита мережа та Інтернет.

Натисніть на "Інтернет".

Переконайтеся, що Wi-Fi увімкнено.

Останні новини України:

Що не можна тримати поряд із телефоном: список речей, які можуть зашкодити смартфону.

Українців закликали споживати менше електроенергії: до Міненерго пояснили, як це зробити.

Взимку може бути відключень світла: в ДТЕК назвали єдину умову.