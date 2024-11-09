В Одесі таксист спілкувався з клієнтками російською мовою, що викликало у однієї з них незадоволення - вона зняла відео та зазначила, що, на її думку, водій порушує закон.

На це таксист відповів, що він є "рускім". Про це йдеться у Телеграм-каналі "Новини Одеси".

На відео видно, як таксист спілкується з клієнткою російською мовою, запитуючи, де зупинити машину. У відповідь пасажирка відповідає українською і запитує, чому водій не використовує державну мову.

"А я рускій, дальше што", – відповів водій.

Клієнтка також поцікавилася, чи є у водія російський паспорт, на що він відповів, що має український. Вона зазначила, що водій порушує Закон №2704 про функціонування української мови, після чого таксист заявив, що він знаходиться в своїй машині.

У соцмережах повідомили, що активісти вже звернулися до компанії, щоб та перевіряла своїх працівників на знання української мови.

В коментарях українці підтримали жінку, хоча частин стала на захист російської мови. Проте важко визначити чи писали - це українці, чи це біли росіяни - адже такі коментарі писали виключно російською мовою:

"Вони всі в Одесі спілкуються російською, а дехто навіть спокійнісінько вмикає музику ворожою мовою", "Чекають на рашку, гніди. Дівчина молодець", "Дівчина молодець", "Знову все проросійське в Одесі чомусь я не здивований".

Нагадаємо, що в жовтні 2024 року в Україні було складено 216 протоколів за порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», що в 1,7 раза більше, ніж за весь 2023 рік.

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