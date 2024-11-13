Українцям розповіли, що можна значно зменшити платіж, зекономивши понад 430 грн на місяць.

Українці можуть суттєво заощадити на оплаті електроенергії, зекономивши понад 430 грн на місяць, і це абсолютно легально.

Для цього достатньо встановити двотарифний лічильник «день-ніч», звернувшись до постачальника електроенергії.

Суть двозонного лічильника полягає в тому, що він розрізняє два тарифні періоди залежно від часу доби:

Нічний тариф діє з 23:00 до 7:00 і вдвічі дешевший за денний (2,16 грн/кВт*год).

діє з 23:00 до 7:00 і вдвічі дешевший за денний (2,16 грн/кВт*год). Денний тариф – це стандартна ціна 4,32 грн/кВт*год.

Таким чином, використання електроенергії вночі значно знижує витрати на оплату рахунку.

Двозонний лічильник можна придбати або у постачальника електроенергії, або купити самостійно в магазині. Вартість лічильника у 2024 році коливається від 3000 до 5000 грн, залежно від моделі. Однак перед покупкою важливо уточнити в компанії, які саме моделі підходять для вашої системи.

Щоб встановити двотарифний лічильник, потрібно:

Подати заявку на зміну тарифу, пред'явивши паспорт, ІПН і договір на постачання електроенергії.

Оплатити послугу з встановлення лічильника та отримати перелік сертифікованих моделей.

Придбати лічильник у постачальника або самостійно.

Викликати майстра для установки нової моделі, який розпломбує старий лічильник і встановить новий, а також опломбує його.

Для прикладу: якщо сім'я з трьох осіб, яка користується електроплитою та бойлером, споживає 300 кВтгод на місяць, без двотарифного лічильника весь обсяг електроенергії буде оплачуватись за денним тарифом (4,32 грн/кВтгод), що дасть суму в 1296 грн.

Встановивши двозонний лічильник і перемістивши частину споживання на нічний час, можна значно зменшити платіж, зекономивши понад 430 грн на місяць.

Джерело: OBOZ.UA.

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