Її син Олександр, військовий із Солобковецької громади, повернувся додому після 30 місяців нестерпного очікування.

Як пише Суспільне, Олександр потрапив у російський полон у квітні 2022 року під час оборони Маріуполя. Після цього зв'язок з ним був втрачений, і родина переживала страшні місяці невідомості.

"Надзвичайно важким був для нас період, коли Сашко наш був у Маріуполі, була постійна тривога. Завжди дивилися, чи він був у мережі, чекали по кілька днів тих дорогих дзвінків. Ще тяжче стало, коли він потрапив у полон", - каже матір Олександра.

Коли чоловік потрапив до полону, його родина залишилася наодинці з болем і страхом. Вони намагалися знайти хоч якусь інформацію про Олександра, і одного разу побачили його фото, зроблене під час утримання в полоні.

"На це неможливо було спокійно дивитися. Я ніколи не забуду ті очі", — збентежено згадує мати.

Зворушливу роль у підтримці родини відігравав маленький онук Ольги.

"Захарчик – наше маленьке янголятко, йому виповнилося два роки і три місяці. Він, коли був менший, дивився на фотографії тата, і казав: "Тато, тато", показував пальчиком", - розповідає жінка.

18 жовтня, під час чергового обміну, Олександр нарешті повернувся додому разом із 94 іншими українцями. Вперше після довгих місяців розлуки Олександр побачив сина та своїх рідних. Після полону Олександр, разом з іншими українськими бійцями, проходив реабілітацію.

Джерело: Суспільне.

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