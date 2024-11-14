З початком опалювального сезону 2024-2025 років Пенсійний фонд України (ПФУ) автоматично провів перерахунок субсидій проте не всім.

Заяву на отримання субсидії необхідно подавати тим, хто оформлює її вперше, або у разі змін у складі сім'ї, майновому стані чи соціальному статусі.

Про це повідомив департамент комунікацій секретаріату Кабінету Міністрів України.

Для тих, хто вже отримує субсидію, автоматичний перерахунок здійснюється без необхідності повторного звернення. Також Уряд online підготував коротку відеоінструкцію, яка пояснює, хто і як може оформити субсидію.

З початком опалювального сезону 2024-2025 років Пенсійний фонд України (ПФУ) автоматично провів перерахунок субсидій для тих громадян, які вже отримували цю допомогу раніше. З огляду на зростання витрат на опалення, розмір субсидій був збільшений для компенсації додаткових витрат.

Необхідно подати заяву в таких випадках:

Для нових заявників , які раніше не отримували субсидію і планують оформити її вперше.

, які раніше не отримували субсидію і планують оформити її вперше. Громадянам, які мали заборгованість за комунальні послуги, через яку їм було відмовлено у субсидії в попередньому періоді, але які погасили або реструктуризували борг.

за комунальні послуги, через яку їм було відмовлено у субсидії в попередньому періоді, але які погасили або реструктуризували борг. Якщо відбулися зміни в майновому стані , наприклад, придбання квартири, автомобіля чи земельної ділянки.

, наприклад, придбання квартири, автомобіля чи земельної ділянки. Якщо змінився склад сім'ї (хтось переїхав жити окремо або виїхав за кордон).

(хтось переїхав жити окремо або виїхав за кордон). У разі зміни соціального статусу чи переліку житлово-комунальних послуг, які ви отримуєте.

Субсидія призначається, якщо сума рахунків за комунальні послуги перевищує визначений обов’язковий платіж, який розраховується індивідуально для кожного домогосподарства на основі його доходів.

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