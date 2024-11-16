В Укренерго зазначили, що є 5 простих способів економити електроенергію без особливих зусиль.

Економія електроенергії допомагає запобігти перевантаженню енергосистеми та уникнути можливих аварій - важливо пам'ятати, що чим вища потужність приладу, тим більше енергії він споживає.

Про це повідомили в "Укренерго", підкресливши, що існує кілька простих способів економити електроенергію, не докладаючи значних зусиль.

Вимикайте прилади з розетки, коли вони не використовуються. Навіть коли техніка перебуває в режимі сну, вона все одно споживає енергію.

Кип'ятіть лише необхідну кількість води. Це заощадить не тільки час і гроші, але й дозволить зменшити навантаження на енергосистему.

Пральні та посудомийні машини запускайте тільки повністю завантаженими. Бажано робити це в нічний час, коли споживання електроенергії на рівні піку спадає. Також корисно вибирати програми з низькою температурою.

Використовуйте енергозберігаючі лампочки та вимикайте світло в порожніх кімнатах. Заряджайте смартфони, ноутбуки та інші пристрої вночі, коли споживання електрики знижується.

Уникайте одночасного використання кількох потужних приладів в години пік, з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00.

Тим часом в Міненергетики зазначили, що економія електроенергії важлива для стабілізації енергопостачання та балансування енергосистеми. Це також допоможе зменшити тривалість відключень.

"Особливо важливо зменшити використання енергоємних приладів у пікові години, зокрема ввечері з 17:00 до 22:00. Промислових споживачів закликаємо максимально використовувати імпорт, щоб уникнути відключень та посилити стійкість енергосистеми", — повідомили в міністерстві.

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