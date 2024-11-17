Якщо ви турбуєтеся про те, що програми вторгаються у безпечний простір, ви можете спробувати вимкнути прослуховування на телефоні.

Обов'язково слідуйте простим, але робочим порадам експертів, щоб вимкнути прослуховування на телефоні.

Як вимкнути прослуховування на телефоні Android:

Якщо у вас є Samsung, Xiaomi або будь-який пристрій Android, швидше за все, ваші програми таємно шпигуть за вами і можливо навіть прослуховують.

Щоразу, коли ви дозволяєте застосунку на телефоні використовувати мікрофон, ви також даєте йому дозвіл на доступ до відео та дзвінків.

Ви можете цього не помічати, але ви можете зробити щось, щоб покласти край прослуховування.

Щоб вимкнути прослуховування, спочатку зайдіть у налаштування телефону.

Потім натисніть "Програми". Після цього натисніть "Диспетчер програм".

Перейдіть до програми. Ми пропонуємо переглянути програми, що найчастіше використовуються, включаючи Facebook, Instagram та інші.

Натисніть «Роздільна здатність» і вимкніть мікрофон.

Слід зазначити, що телефони мають різні меню налаштувань.

Як вимкнути прослуховування на телефоні iPhone?

Кроки простіше для iPhone з iOS в порівнянні зі смартфонами Android. Потрібно лише три кроки, щоб уникнути небажаного прослуховування програм на вашому пристрої.

Для початку відкрийте програму «Параметри» на телефоні iPhone.

Натисніть «Конфіденційність та безпека».

Нарешті, натисніть «Мікрофон» і вимкніть програми, які дозволяють доступ до мікрофона.

Джерело: techtimes.

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