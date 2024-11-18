Завжди корисно захистити телефон паролем, а також важливо знати, що робити, якщо ви його забули.

Не варто панікувати, оскільки є кілька дій, які ви можете виконати, щоб розблокувати телефон, якщо ви забули PIN-код.

Як розблокувати телефон, якщо ви забули PIN-код:

Використовуйте SmartThings Find на телефонах Samsung. У вас пристрій Samsung? Якщо так, то вам не потрібно турбуватися про те, що ви забули код блокування екрану пристрою, оскільки Samsung пропонує простий спосіб скинути PIN-код блокування екрану.

Компанія пропонує функцію SmartThings Find для всіх своїх телефонів, що дозволяє віддалено керувати пристроєм у разі втрати.

Щоб використовувати цю функцію, ви повинні увійти до свого облікового запису Samsung на телефоні та мати підключення до Wi-Fi або мобільної мережі передачі даних.

Щоб скинути пароль телефону через SmartThings Find, виконайте такі дії:

На комп'ютері перейдіть на сайт SmartThings Find компанії Samsung.

Увійдіть до системи за допомогою свого облікового запису Samsung.

Виберіть свій телефон та натисніть кнопку «Розблокувати».

Натисніть кнопку «Розблокувати» та введіть пароль свого облікового запису для підтвердження особистості.

Зачекайте кілька секунд, і поточний PIN-код або пароль буде видалено.

Потім можна налаштувати новий метод безпеки екрана блокування з нуля.

Деякі виробники телефонів спрощують відновлення доступу до телефону, якщо ви забули PIN-код.

Якщо кілька разів ввели неправильний пароль, на деяких телефонах на екрані блокування може відображатися опція «Забули пароль» або «Забули PIN-код».

Натискання цієї опції проведе вас через ряд кроків для підтвердження вашої особи та скидання пароля телефону.

Джерело: Makeuseof .

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