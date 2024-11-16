За даними митниці, за 10 місяців 2024 року імпорт збільшився на 8% до 6,1 млрд доларів, тому щоби заощадити готуються до імпортозаміщення продуктів.

В структурі держзакупівель велику частину становлять імпортні харчові продукти - тому Україна почне відмовлятись від багатьох імпортних продуктів.

Про це повідомив очільник Мінагрополітики Віталій Коваль. Він також розповів, що першим зникне з поличок українських магазинів.

За даними митниці, за 10 місяців 2024 року експорт продовольства з України зріс на 15% до 20,3 млрд доларів, імпорт збільшився на 8% до 6,1 млрд доларів. Як зазначив Віталій Коваль, в Україні розпочинається політика імпортозаміщення у сфері продовольства.

Першим, що почне зникати з магазинів - це імпортна риба. Так, міністр виокремив рибу, яка переважно імпортується для постачання до державних структур. Минулого року на закупівлю таких товарів, як хек, пангасіус та інші види риб, було витрачено майже 40 мільярдів гривень. Коваль підкреслив, що в раціоні осіб, які закуповують продукти за державні кошти, має бути українська риба.

Нагадаємо, що ціни на продукти в Україні продовжують зростати через аномальну спеку та дефіцит дощів, що особливо впливає на хліб, м'ясо та овочі. Науковці прогнозують, що до кінця осені ціни на основні продукти, зокрема хліб, м'ясо та крупи, можуть зрости на 3–7%.

Ціни на овочі борщового набору, зокрема картоплю, моркву та капусту, вже зросли, а ціна на яблука та виноград може піднятися до 7% у листопаді.

Імпортні фрукти, такі як апельсини, лимони, мандарини та банани, залишатимуться дорогими, з цінами, що можуть досягти 100 гривень за кілограм.

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