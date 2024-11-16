Думка про те, що хтось стежить за вами через телефон, викликає занепокоєння навіть якщо ви не параноїк.

Камера вашого телефону – це головний інструмент стеження, цифрова конфіденційність – це не даність – це те, з чим вам потрібно боротися на постійній основі.

Ось деякі з найбільш поширених ознак того, що ваш телефон заражений шпигунським програмним забезпеченням і через камеру за вами стежать:

Дивна активність камери телефону. Камера вашого телефону поводиться дивно? Якщо камера телефону вмикається сама по собі, це означає, що вона використовується, коли не повинна.

Ви можете спробувати зробити знімок або підключитися до відеодзвінка та отримати повідомлення про помилку, в якому йдеться про те, що ваша камера на телефоні вже використовується. Ви також можете знайти на своєму пристрої фотографії або відео, які ви не пам'ятаєте як робили.

Активність програми на телефоні. Шпигунське програмне забезпечення низького рівня часто досить легко виявити - воно може виглядати як додаток, що працює у фоновому режимі.

Більш складне шпигунське програмне забезпечення на телефоні не проявить себе так легко. Якщо ви перевірите активність фонових програм на своєму телефоні, ви все одно можете помітити незнайомі програми або підозрілу активність.

Перейдіть до параметрів використання батареї або екранного часу, щоб перевірити, які програми активні на вашому телефоні.

Освітлення камери на телефоні.

Якщо індикатор камери або ліхтарик включаються самі по собі, це викликає велике занепокоєння і означає, що камера активна та через неї можуть стежити. Однак, досвідчені хакери можуть використовувати камеру, не включаючи світло. Якщо ви не бачите цей знак, це не обов'язково означає, що ви поза небезпекою.

Надмірне використання даних телефону.

Надмірне використання даних на вашому телефоні — червоний прапор, який слідкує за вами через камеру. Шпигунське ПЗ мовчки збирає та завантажує ваші дані без вашого відома чи згоди. Це викликає аномальний сплеск споживання даних, але ви не помітите цього, доки не перевірите.

Джерело: cyberghostvpn .

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