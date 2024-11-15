Церковне свято 16 листопада за новим календарем, 29 листопада за старим – день пам'яті апостола Левія Матвія, автора Євангелія від Матвія.
Яке свято за церковним календарем 16 листопада: апостола Матвія.
За новим церковним календарем 16 листопада – святого апостола Матвія. Святий апостол Матвій був одним із дванадцяти апостолів, обраних Ісусом Христом, щоб бути його учнями та послідовниками.
Яке свято 16 листопада за народним календарем: Матвєєв день
У народному календарі - Матвєєв день. Наші пращури говорили: "На Матвія і зима потіє".
Здавна 16 листопада спостерігається дощ і що сильніше потепліло, то суворішою буде зима.
16 листопада дме сильний і поривчастий вітер, тому день називали «відродимо».
Що не можна робити на церковне свято 16 листопада:
На Матвія не можна робити важку роботу, лаятись, лихословити.
Заборонено виходити з дому без особливої потреби та бажано уникати людних місць.
Не можна відмовляти людині, яка постукала вам у будинок, але потім перехрестіть поріг та вхідні двері.
Народні прикмети на 16 листопада:
Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз - дощ.
Чим тепліша погода 16 листопада, тим холоднішою буде зима.
16 листопада в небі низько пливуть хмари - отже, чекайте холоду.
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