16 листопада за новим церковним календарем згадують одного з 12 апостолів Христа Левія Матвія.

Церковне свято 16 листопада за новим календарем, 29 листопада за старим – день пам'яті апостола Левія Матвія, автора Євангелія від Матвія.

Яке свято за церковним календарем 16 листопада: апостола Матвія.

За новим церковним календарем 16 листопада – святого апостола Матвія. Святий апостол Матвій був одним із дванадцяти апостолів, обраних Ісусом Христом, щоб бути його учнями та послідовниками.

Яке свято 16 листопада за народним календарем: Матвєєв день

У народному календарі - Матвєєв день. Наші пращури говорили: "На Матвія і зима потіє".

Здавна 16 листопада спостерігається дощ і що сильніше потепліло, то суворішою буде зима.

16 листопада дме сильний і поривчастий вітер, тому день називали «відродимо».

Що не можна робити на церковне свято 16 листопада:

На Матвія не можна робити важку роботу, лаятись, лихословити.

Заборонено виходити з дому без особливої ​​потреби та бажано уникати людних місць.

Не можна відмовляти людині, яка постукала вам у будинок, але потім перехрестіть поріг та вхідні двері.

Народні прикмети на 16 листопада:

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз - дощ.

Чим тепліша погода 16 листопада, тим холоднішою буде зима.

16 листопада в небі низько пливуть хмари - отже, чекайте холоду.

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