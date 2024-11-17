Таро може дати розуміння та напрям у житті, коли ми найбільше цього потребуємо, дізнайтеся гороскоп на 18 листопада для кожного знака зодіаку.

Гороскоп Таро для кожного знака зодіаку на 18 листопада, знайдіть відповідь на актуальне питання.

Кожна карта Таро сповнена багатого символізму, який допоміг багатьом, хто шукав відповідь чи рішення під час читання Таро чи гороскопу.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп за картами Таро для знака зодіаку на 18 листопада.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Десятка Жезлов

Перестань прагнути, Овен. Те, що в житті призначене для тебе, прийде до тебе природним чином.

Вам просто потрібно бути самим собою і старанно працювати над тим, чого ви обдаровані, і раптом Всесвіт піде вам назустріч, спрямовуючи вас до вашої долі.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Повішений

Чекати, поки хтось вирішить, чи хоче він бути з тобою, — марна трата дорогоцінного часу. Якщо людина хоче любити тебе, вона любитиме.

Ви повинні любити себе. Отже замість того, щоб сидіти біля телефону і перевіряти, чи не надійшло вам повідомлення або дзвінок, живіть своїм життям. Вони прийдуть до вас, якщо їм судилося бути.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Король Жезлов

Пристрасть – це сіль життя, Близнюки. Почуття мотивації який завжди приходить тоді, коли хочеться.

У ті моменти, коли ваше серце не в тому, що ви робите, вам потрібно впертись п'ятами і зробити важку роботу. Зрештою, ваше бажання наздожене дію.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Паж Кубків

Ви відчуваєте себе закритими для кохання? Коли ваше серце насторожене, вам може бути важко відчувати той самий рівень співчуття, який ви зазвичай відчуваєте.

Настав час звільнитися від болю та печалі, які ви відчували в минулому, і дозволити собі знову відчувати емоції.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Лицар Мечів

Ти тільки починаєш, Лев. На початку шляху ти не побачиш прояву того, що сподіваєшся знайти.

Коріння починає рости під землею. Продовжуйте поливати і доглядати свій сад з любов'ю. Свого часу ви побачите плоди своєї праці!

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Башта

Можливо, ви були зненацька захоплені раптовою появою проблеми, але найчастіше тривожні сигнали починають проявлятися ще до того, як ви усвідомлюєте всю ситуацію.

Коли ви озираєтесь назад, використовуйте цей досвід як можливість вчитися на своїх помилках. Ви могли б підготуватися інакше, якби розпізнали знаки раніше.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Сімка Кубків

Настав час закохатися, Терези. Ви бажаєте кохання, яке віднесе вас до якоїсь країни фантазій.

Ви хочете, щоб вас збивали з ніг і щоб у чиїхось обіймах світ ніби зупинився.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Вісімка Жезлов

Ви готові поринути в нові відносини, тому що вам хвилююче знайти людину, яка вам подобається.

Можливо, ви зараз не мислите логічно. Всі ваші емоції найкраще вихлюпуються. Це може погано скінчитися, але частина вас не турбує. Зараз ви розважаєтеся.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Двійка Мечів

Занадто багато варіантів, Стрілець. Є вибір та ще вибір.

З появою Інтернету може здатися приголомшливим, скільки можливостей для вас, щоб почати нове хобі, знайти іншу кар'єру або навіть повернутися до школи. Чого ви дійсно хочете досягти? Почніть із цього.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Імператор

У цей час року все на межі. З наближенням свят та зростанням вартості життя думки про те, наскільки все може коштувати дорого, можуть викликати стрес.

Ви можете відчувати тиск, який змушує вас купувати речі, які ви не можете собі дозволити, і це може змусити вас відчути себе Скруджем. Дайте собі час перегрупуватися та обміркувати справжнє значення сезону.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Четвірка Пентаклей

Вам потрібна стабільність та безпека, Водолій. Немає нічого поганого в бажанні того, що робить життя кращим. Хоча ви можете не отримати це від іншої людини через відносини. Це те, що вам потрібно буде дати собі.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Мир

Успіх знаходить вас там, де ви знаходитесь. Удача - це дар, тому, коли вам надається можливість випробувати щось прекрасне, усміхніться і цінуйте момент таким, який він є. Ви благословенні!

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