У листопаді ціни на яйця в Україні зросли на 40% порівняно з жовтнем, коли підвищення склало 12,3%.

Станом на сьогодні середня вартість десятка яєць становить 66,63 грн, згідно з даними Мінфіну. Як пояснюють експерти в коментарі ЗМІ, ціни на яйця у різних торгових мережах зростають, і це підвищення може продовжитись до новорічних свят.

На оптовому ринку "Шувар" середня ціна десятка курячих яєць становить 58,50 грн, що на 58% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли ціна була 37 грн.

Різке підвищення вартості яєць в Україні цього сезону зумовлене кількома факторами, пояснює Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу ринку "Шувар". Зокрема, на ціни вплинули подорожчання кормів для птиці та сезонне зниження продуктивності курей восени.

"70% вартості яйця становить вартість комбікорму, а це – кукурудза. Як тільки вона подорожчала, це відразу відбилось на яйцях. Їхня ціна зросла на 20% тільки за останній місяць", — зазначив економіст Олег Пендзин.

Зростання цін на яйця було помітним вже в осінньо-зимовий період 2022-2023 років, коли вартість десятка яєць досягла 65 грн. За словами експертів, зараз очікується тимчасове стабільне плато, але з 15 грудня ціни знову почнуть зростати.

На даний момент середня ціна десятка яєць по Україні становить 63-64 грн, а в великих супермаркетах — до 70 грн. Прогнозується, що ціна ще може зрости на 10%, але в цілому підвищення більше не очікується. Водночас домашні яйця наразі коштують 90-95 грн за десяток.

Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства, заявив, що у жовтні виробництво яєць знизилося на 5% порівняно з минулим роком, що також вплинуло на підвищення цін. За його словами, зазвичай ціни на яйця найвищі на початку листопада, після чого вони стабілізуються і знижуються.

Джерело: РБК-України.

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