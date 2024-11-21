У разі втрати SIM-карти "Київстар", її пошкодження чи блокування після неправильного введення PUK-коду у абонентів є кілька варіантів, як відновити свій номер.

Після відновлення SIM-карти "Київстар" ви не втратите гроші на рахунку, підключений тариф і додаткові послуги.

Перший варіант – завітати в будь-який магазин "Київстар", де співробітники допоможуть вам відновити свій номер. Вартість негарантійної заміни SIM-карти – 50 гривень. Але якщо вам потрібно замінити стару SIM на USIM(4G), це зроблять безкоштовно.

Другий варіант – це самостійне відновлення номера. Для цього на офіційному сайті "Київстар" потрібно придбати Smart SIM, вартість якої становить 100 гривень, її доставлять "Новою поштою" в відділення чи поштомат, або ж курʼєром за вашою адресою.

Вставляємо Smart SIM у свій телефон та одразу для активації карти набираємо *111#.

Далі, щоб відновити старий номер, надсилаємо запит *245*380(ХХ)XXXXXXX*YYYYYY#, де потрібно вказати свій номер телефону, а YYYYYY – це або 8-значний PUK1 старої SIM, або 19-значний ICC.

У "Київстар" зазначають, що після цього ваш старий номер буде відновлено протягом семи годин, про це вас сповістять за допомогою SMS. На цей період вам буде безкоштовно надано 100 хвилин для дзвінків на "Київстар", а також 100 МБ Інтернету. Залишок можна перевірити, набравши *115#.

Важливо: самостійне відновлення номера не доступне для зареєстрованих абонентів із тарифами передплати або для власників ексклюзивних номерів, їм доведеться звернутися в магазин "Київстар".

При цьому в магазині "Київстар", якщо ви абонент передплати і ваш номер зареєстрований, для заміни SIM вам доведеться показати співробітнику свій паспорт громадянина України.

Інші деталі щодо відновлення SIM-карти можна дізнатися на офіційному сайті "Київстар".

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