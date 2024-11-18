У телекомунікаційній компанії "Київстар" пояснили, який термін дії мобільних номерів, і що робити абонентам, аби їх номер не заблокували.

Термін дії мобільного номера "Київстар" загалом необмежений, але лише якщо абонент виконуватиме певні умови.

При цьому ситуація відрізняється для абонентів передплати та контракту.

Як повідомляється на офіційному сайті "Київстар", для абонентів із тарифами передплати термін дії номера автоматично продовжується на 365 днів після того, як було виконано принаймні одну з цих умов:

будь-який вхідний, вихідний або переадресований виклик ненульової тривалості (не враховуються лише виклики, отримані на "Автовідповідач");

вихідний виклик на безкоштовні номери (наприклад, 465 або ті, що починаються на 0800);

вхідне SMS від ПриватБанку (з номера 0920003700);

поповнення рахунку (на будь-яку суму та в будь-який спосіб);

оплата за пакети послуг (хвилини/SMS/інтернет);

пплатна інтернет-сесія, SMS або USSD-запит.

Для контракту термін, після якого оператор може зупинити надання послуг, значно коротший – це відбувається після того, як абонент не користується послугами звʼязку (з того ж списку вище) більше 60 днів.

Крім того, на офіційній сторінці "Київстар" у Facebook абонентка поцікавилася, через скільки часу після остаточного блокування номера, яким не користувалися, його виставляють на продаж. Представник "Київстар" пояснив, що конкретної інформації, коли номер зʼявиться в продажі немає, але за цим можна стежити в Інтернет-магазині компанії.

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