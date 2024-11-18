У компанії "Київстар" розповіли, як та за яких умов може відбутися тимчасове призупинення обслуговування номера.

Обслуговування мобільного номера "Київстар" з будь-яким тарифом, хоч передплати, хоч контракту, можна тимчасово призупинити.

Абонент може подати заявку на призупинення обслуговування номера на період до шести місяців з можливістю його поновлення. Поки номер буде відключений, кошти залишаться на рахунку, а плата за тариф та підключені послуги зніматися не буде.

Подати заявку можна в будь-який зручний спосіб: в онлайн-чаті на офіційному сайті "Київстар", за номером 466, в найближчому магазині оператора або для контрактних абонентів – у застосунку "Мій Київстар".

На призупинення, а потім і поновлення обслуговування номера піде лише 15-30 хвилин. Якщо ви абонент передплаченого звʼязку, послуга буде безкоштовною, якщо контрактного – 10 гривень за місяць.

Вам потрібно буде вказати причину призупинення обслуговування номера:

якщо через втрату телефона або SIM-карти – ваш номер не буде реєструватися в мережі, тобто дзвінки та будь-які інші активності будуть недоступні;

за іншою причиною – номер буде реєструватися в мережі і абоненту буде доступна низка послуг: дзвінки в екстрені служби, дзвінки на номери довідкової служби Київстар, а також вхідні SMS.

Для поновлення номера, який був призупинений через втрату SIM, варто звернутися в найближчий магазин "Київстар" із документами (або "Дія"), або, якщо ви за кордоном, через онлайн-чат. Призупинений з інших причин номер, також можна відновити через "Мій Київстар" за номерами 466 або 477.

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