Є кілька простих кроків, які можуть допомогти абонентам знайти причину проблеми та самостійно відновити мобільний сигнал на телефоні.

Якщо ви перебуваєте в місці, де зазвичай є мобільне покриття, й у інших людей телефони ловлять мережу, то треба шукати проблему у власному пристрої.

Перше, що варто зробити, коли телефон не ловить мобільний звʼязок, – увімкнути режим польоту та одразу вимкнути його, щоб пристрій заново спробував підключитися до мережі.

Якщо перший варіант не спрацював, спробуйте перезавантажити мобільний телефон. У разі, якщо проблема залишається, можна спробувати в налаштуваннях вручну знайти мобільну мережу.

Якщо і після цього сигнал мережі відсутній, то проблема може бути або з SIM-карткою, або з апаратною частиною телефона.

Якщо є можливість, спробуйте переставити свою SIM-картку в інший телефон, аби перевірити, чи вона працює. Якщо іншого телефона під рукою немає, то хоча б просто огляньте карту на наявність пошкоджень, тріщин або окислення контактів.

Якщо не працює SIM-картка, яку ви давно не використовували, то, можливо, вона вже заблокована мобільним оператором. У такому разі потрібно звернутися до найближчого магазину оператора.

Якщо SIM-картка нормально працює та ловить мережу з іншого телефона, то проблема саме в апаратній частині. Особливо часто такі проблеми виникають, коли телефон потрапляв у воду або просто падав. На жаль, у таких випадках допомогти відновити сигнал мережі допоможуть лише фахівці в сервісному центрі.

Останні новини України:

Як захистити телефон від злому: фахівці назвали дієві та прости способи.

Як підготувати смартфон та техніку до відключень світла: українцям дали корисні поради.

Що робити, якщо людина подавилася: експерти розповіли, як надати першу допомогу.