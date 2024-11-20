Студент зазначив, що під час заняття з нейрохірургії викладач використовував російську мову.

В Івано-Франківському національному медичному університеті розгорівся скандал через те, що один із викладачів проводив заняття російською мовою замість української.

Про інцидент розповів студент п’ятого курсу Денис Дудко, поділившись відео на своїй сторінці в Instagram.

Студент зазначив, що під час заняття з нейрохірургії викладач використовував російську мову, хоча в Україні навчання повинно проводитись державною мовою. На зауваження студентів викладач відреагував агресивно, і, за словами студента, змінив оцінки на негативні.

У коментарі для місцевого видання Денис пояснив, що на першому занятті викладач попередив студентів про те, що буде вести лекції російською, аби уникнути "доповідних записок" щодо цього. Студент, який на той час пропустив заняття через роботу, запізнився на наступну пару, і, коли викладач запитав його ім’я, той зазначив, що не розуміє, чому лекція проводиться не українською мовою.

"На першій парі мене не було, бо я відпросився – був на роботі. На наступню пару я запізнився, попросив вибачення за запізнення. Він питає: "Ета кто? Дєніс?". Я кажу: "Ні, Денис”. І все – почалося: слово за слово. Я сказав, що не розумію, бо ви не ведете заняття державною мовою", — розповів Денис. Після цього викладач почав вести заняття суржиком, але згодом знову перейшов на російську.

Студент зазначив, що після конфлікту він вирішив залишити пару, сказавши викладачеві, що не може продовжувати слухати заняття в такій формі. Його одногрупники не підтримали його позицію, пояснивши, що викладач є переселенцем.

Адміністрація університету повідомила, що вже призначено службову перевірку щодо використання російської мови на заняттях.

Останні новини України:

В Одесі відвідувачка накинулася на дівчат за українську мову.

Що з'явилися деталі мовного скандалу у львівській школі.

Скандал вибухнув через 90-річну викладачку в українському виші.