19 листопада атмосферні фронти принесуть дощі та сніг, що погіршить погоду.

19 листопада, в Україні очікується підвищення температури, а також не спостерігається опадів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, по всій території країни опадів не буде, температура повітря коливатиметься в межах +4...+7 °С.

На півдні України очікується більше тепла: температура становитиме +7...+12 °С, а в Криму термометри покажуть до +14 °С.

Погода в Києві 19 листопада

У столиці 19 листопада буде без опадів. Температура повітря вдень підвищиться до +7 °С.

Нестабільна погода в Києві розпочнеться 21 листопада.

Зміна погоди

20 листопада очікується істотне потепління. У деяких регіонах температура підвищиться до +15 °С, однак на заході та північному сході термометри покажуть лише +9 °С.

21 листопада атмосферні фронти принесуть дощі та сніг, що погіршить погоду.

Також Politeka писала про те, що мокрий сніг та ожеледиця очікуються в Україні на тижні з 18 по 24 листопада, стало відомо, чи чекати невеликого потепління у ці дні.

Україну трохи зачепить фронт циклону із північного заходу, тож і температура у нас уже невисока, про це напередодні повідомила синоптик Наталія Птуха.

Починаючи з 18 листопада, невеликий мокрий сніг може бути в південних областях України.

Температура вночі буде коливатися від 0°C до -6°C. На півдні України буде від -2 до +4°C.

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Також Politeka писала, що зниження температури вплине на енергосистему.

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