Військовослужбовець та письменник Остап Українець почув російський серіал, який лунав на весь зал очікування на Залізничному вокзалі в Києві.

Про деталі мовного скандалу Українець написав на сторінці Facebook.

Військовослужбовець і письменник Остап Українець став свідком неприємного інциденту на центральному залізничному вокзалі Києва, коли в залі очікування лунав російський серіал. Подія трапилась близько 19:00-19:30, коли Українець помітив, що працівниця вокзалу дивиться серіал, і звук поширюється на весь зал, де військові чекають на поїзд.

Він не став робити зауваження, оскільки, за його словами, "не мав сил", але вирішив повідомити про інцидент у соцмережах, відмітивши "Укрзалізницю" на своїй сторінці у Facebook та в X (Twitter).

"Адміністраторка залу гучно, на цілий зал дивиться російські серіали. Підходити робити зауваження я вже сил не маю, бо це обов'язково срач і скандал, а не просто "зробити зауваження"", - написав військовий.

Невдовзі на допис Українця відповіла "Укрзалізниця". У повідомленні компанії зазначено, що перегляд серіалів під час роботи, а тим більше російською мовою, є неприпустимим. Було також вказано, що звернення було зареєстровано під номером 1452689, і ситуація буде розглянута, а відповідні працівники піддадуться дисциплінарним заходам.

Однак на сторінці "Укрзалізниці" у Facebook поки що немає публічного коментаря з приводу цього інциденту.

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