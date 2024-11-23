Закон забезпечує оформлення письмового розпорядження, де військовослужбовець може заздалегідь вказати отримувачів виплат на випадок зникнення або потрапляння в полон.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що визначає порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, які опинилися в полоні або вважаються зниклими безвісти.

Згідно з документом, військові отримали можливість самостійно визначити осіб, які будуть отримувати ці виплати, інформує Верховна Рада.

Закон забезпечує оформлення письмового розпорядження, де військовослужбовець може заздалегідь вказати отримувачів виплат на випадок зникнення або потрапляння в полон.

У разі видання такого розпорядження грошове забезпечення розподіляється рівними частинами між подружжями, законними представниками неповнолітніх дітей або особами з інвалідністю з дитинства (незалежно від їхнього віку), а також батьками військовослужбовців.

Водночас виплати не надаються особам, які отримують аліменти від військового, або батькам, які залишились батьківських прав і не відновили їх. Якщо серед вказаних категорій осіб не виявлено нікого, вартість рівномірно розподіляється між повнолітніми дітьми, рідними братами чи сестрами, які перебувають під опікою військового. Однак загальна сума виплати в цьому випадку не повинна перевищувати 20%.

Цей закон також містить важливе обмеження. Він не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили місце служби або здійснили дезертирство. Така реформа забезпечує більшу свободу для військових у визначених розпорядженнях їх грошовим забезпеченням у разі надзвичайних обставин.

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