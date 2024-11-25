Українцям назвали цілі ЗСУ для ударів далекобійними ракетами ATACMS на території Росії.

Удари Збройних Сил України вглиб Росії, експерт назвав цілі ракет ATACMS по території ворога.

Україна буде бити по важливій військовій інфраструктурі, про це заявив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих, заявив він в ефірі Сurrenttime.

За його словами, цілями українських військових для ударів далекобійними ракетами ATACMS на території Росії стане у першу чергу військова інфраструктура ворога.

Військовий експерт вважає, цілями для ударів далекобійними ракетами ЗСУ можуть стати військові об'єкти в Курській області.

"Якщо говорити про Курську область, то це, звісно, удари на оперативну глибину, для того щоб забезпечити знищення логістичних шляхів постачання військ, які там можуть вести бойові дії, склади оперативного рівня та інші об'єкти", - вважає Рябих.

Джерело: ТСН.

Нагадаємо, українські військові 19 листопада завдали удару далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

Військові України в ніч на 19 листопада вперше атакували РФ далекобійними ракетами ATACMS, відомо, що удару було завдано по об'єкту в Брянській області.

Як повідомили джерела видання «РБК-Україна», ціль на території РФ була успішно вражена.

«Справді, вперше використали ATACMS для удару територією РФ. Удару було завдано по об'єкту в Брянській області, в місті Карачів», — повідомило джерело РБК.

Відомо, що місто Карачов розташоване близько 130 кілометрів від українського кордону.

Останні новини України:

Загроза окупації Покровська та тактичний відступ: військовий експерт розповів, що відбувається на півдні Донецької області.

Український учений допоміг Росії удосконалити пристрої для ударів по мирних містах: подробиці кричущого інциденту.

Військовий експерт розповів, яку позицію зайняли США щодо вступу КНДР у війну.