Один із клієнтів банку поскаржився на те, що в українській версії додатку Приват24 він побачив фразу російською мовою.

Клієнти ПриватБанку висловлюють занепокоєння через використання російської мови в додатку Приват24. Банк уже відреагував на ці звернення.

Інцидент описано на порталі "Мінфін", де користувачі можуть залишати відгуки про роботу українських банків.

Один із клієнтів банку поскаржився на те, що в українській версії додатку Приват24 він побачив фразу російською мовою: "Удержание налога с процентов по договору", коли перевіряв виписку за валютним депозитом у євро. Це викликало у нього непорозуміння.

Клієнт також зазначив, що готовий надати додаткову інформацію для вирішення ситуації. У відповіді банк повідомив, що не зміг ідентифікувати користувача за наданими даними, але вже звернувся до нього для уточнення контактної інформації та деталей ситуації.

"На жаль, за даними, вказаними у відгуку, нам не вдалось ідентифікувати вас як клієнта Банку. Вже звертаємось до вас у особисті повідомлення, для того аби уточнити ваш контактний номер телефону та деталі ситуації", — зазначили представники ПриватБанку.

Також варто зазначити, що ПриватБанк, який обслуговує близько 19 мільйонів клієнтів в Україні, може втратити значну частину своїх користувачів. Якщо клієнти не оновлять свої дані в установлений термін, їхні рахунки будуть заблоковані без можливості відновлення.

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