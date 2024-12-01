У грудні цього року деякі категорії громадян отримують доплату у розмірі 944 гривні.

Українські пенсіонери мають можливість збільшити розмір своїх пенсійних виплат на майже тисячу гривень за рахунок додаткових надбавок.

Це передбачено законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

Хто може претендувати на надбавку

Пенсіонери, які мають зниження стану здоров'я, можуть розраховувати на спеціальну надбавку. Вона становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що на сьогодні складає 944 гривні.

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для цієї категорії зросте до 2 361 гривні, відповідно сума надбавки також буде переглянута.

Умови отримання надбавки

Для отримання додаткової виплати до пенсії необхідно відповідати наступним критеріям:

Вік: пенсіонер повинен бути старше 80 років.

Стан здоров'я: потреба в сторонньому догляді через проблеми зі здоров'ям.

Соціальний статус: заявник має проживати самотньо.

Тип пенсії: отримання пенсії за віком.

Як оформити надбавку

Для отримання доплати пенсіонеру потрібно особисто звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ). Лише після подання відповідної заяви та підтвердження права на надбавку виплати будуть нараховані.

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