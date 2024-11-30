Катерина Черногоренко також зазначила, що військові лікарі повинні переглядати рекомендації сімейних лікарів і самостійно ухвалювати рішення щодо придатності особи до служби.

В Україні планують ввести електронну військово-лікарську комісію (ВЛК), запуск якої очікується у 2025 році.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко на Ukrainian Outsourcing Summit, передає 24 канал.

Міністерство оборони прагне зробити процес визначення придатності до військової служби більш ефективним, зменшити корупційні ризики та підвищити якість та швидкість ухвалення рішень.

За словами Черногоренко, Міноборони планує інтегрувати систему «Оберіг» з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ), що стане основою для електронної ВЛК. Процес роботи ВЛК буде таким:

Військовообов'язаний проводить щорічний медичний скринінг у самому лікувальному закладі.

Результати обстеження фіксуються цифровим підписом сімейного лікаря та зберігаються в ЕСОЗ.

У разі запалених захворювань і скарг формується рекомендація щодо придатності, а за наявності симптомів призначається додаткове обстеження.

Також збираються антропометричні дані – зріст, вага, об’єм грудної клітини, які передаються до ВЛК.

ВЛК проводить арбітраж.

Катерина Черногоренко також зазначила, що військові лікарі повинні переглядати рекомендації сімейних лікарів і самостійно ухвалювати рішення щодо придатності особи до служби. Вони повинні визначити, яку саме роль в армії може виконувати громадянин, наприклад, чи підходить він для роботи водолазом чи розвідником. Усі рішення будуть оформлені онлайн та підтверджені цифровим підписом.

Останні новини України:

Український вчений допоміг рф удосконалити пристрої для ударів по мирним містам: подробиці кричущого інциденту.

Військовий експерт розповів, яку позицію зайняли США щодо вступу КНДР у війну.