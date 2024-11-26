Церковне свято 27 листопада (10 грудня за старим стилем) – день пам'яті преподобного Романа Антіохійського та чудотворної ікони Божої Матері "Знамення".

Церковне свято, 27 листопада (10 грудня за старим стилем) – день пам'яті преподобного Романа Антіохійського.

27 листопада за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять преподобного Романа Антіохійського і відзначають день пам'яті чудотворної ікони Божої Матері "Знамення" - однієї з найшанованіших у православ'ї.

У народному календарі 27 листопада називали Романів день, раніше вважалося, що якщо в цей час стати обличчям до вітру – всі проблеми підуть разом із ним.

27 листопада (10 грудня за старим стилем) - день пам'яті преподобного Романа Антіохійського та чудотворної ікони Божої Матері "Знамення".

Прославився святий Роман тим, що зцілював від тяжких хвороб і рятував від смерті багатьох людей.

Що не можна робити у Церковне свято 27 листопада:

За народними прикметами 27 листопада заборонено запрошувати до свого будинку хворих та жебраків, щоб не викликати на себе лиха.

Шити та в'язати також заборонялося, адже вважалося, що можна "зашити" тепло, і почнуться люті морози.

Народні прикмети у Церковне свято 27 листопада:

Тож якщо вночі зірки тьмяні – значить скоро буде тепліше, якщо багато снігу 27 листопада – зима буде теплою.

Якщо 27 листопада горобці голосно цвірінькають на вулиці - чекайте потепління найближчими днями.

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