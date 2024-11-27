Без тепла залишаються майже тисяча будинків, 130 тисяч абонентів, а також 11 лікарень і 43 навчальні заклади.

У Кривому Розі через мобілізацію виник внутрішній дефіцит кваліфікованих кадрів, що ускладнює процес підключення опалення в будинках.

Про це пише Судово-юридична газета.

Кадровий голод відчувають не лише працівники основного підприємства, а й підрядні організації, залучені до ремонтних робіт, повідомили в Криворіжтеплоцентралі. У цьому випадку складна ситуація виникла з опалювальним сезоном: без тепла залишаються майже тисяча будинків, 130 тисяч абонентів, а також 11 лікарень і 43 навчальні заклади.

Причини проблеми з опаленням, за словами представників Криворізької теплоцентралі, такі:

у березні 2024 року відбувся арешт рахунків підприємства через багатомільйонні борги, що накопичені з 1998 року. Арешт рахунків заблокував можливість вчасно розпочати ремонтні роботи;

через мобілізацію не вистачає кваліфікованих працівників, що ускладнює роботу й підрядних організацій, які залучені до ремонтних робіт;

улітку 2023 року знищення Каховської ГЕС росіянами позбавило теплові мережі води, що призвело до корозії та пошкодження вже зношених труб;

обстріли критичної інфраструктури міста спричиняють гідроудари, які руйнують пошкоджені мережі.

Попри ці труднощі, Криворізька теплоцентраль продовжує цілодобову роботу, щоб забезпечити мешканців теплом.

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