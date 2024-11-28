Клієнтка ПриватБанк помітила, що з її картки було списано 382 404 гривні, і вважає, що це сталося через неналежне забезпечення безпеки з боку ПриватБанку.

Про це йдеться у рішенні Коростенського міськрайонного суду Житомирської області.

Вона стверджує, що ПриватБанк не вжив достатніх заходів для охорони банківської таємниці та захисту доступу до її рахунку, що дозволило стороннім особам здійснити несанкціоноване списання коштів. Жінка звернулася до банку з вимогою повернути цю суму.

Згідно з рішенням Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, 11 вересня 2024 року з рахунку жінки було списано 382 404 гривні через систему "Приват-24". Після цього клієнтка ПриватБанк подала заяву до поліції, де було порушено кримінальну справу за шахрайство, але особу, яка здійснила протиправні дії, так і не вдалося встановити.

Клієнтка ПриватБанк розповіла, що того дня, коли кошти були списані, вона перебувала в поїзді і не передавала своїх особистих даних. Вона також заявила, що на її телефон надійшло повідомлення з "Приват-24" про допомогу на суму 6 500 гривень, після чого вона перевірила свій рахунок через додаток, але кошти не були зараховані. Пізніше, під час поїздки додаток зник з її телефону, а вночі були списані кошти.

ПриватБанк провів службове розслідування, яке показало, що транзакції були виконані за допомогою фінансового номера телефону клієнтки. Вони підтвердили, що операції здійснювалися через "Приват-24", і це було зафіксовано у витягах, які детально описують кожен переказ.

В результаті розгляду справи суд не знайшов підстав для задоволення позову. Суд ухвалив, що ПриватБанк не несе відповідальності за несанкціоноване списання коштів з картки клієнтки.

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