Клієнтка ПриватБанку висловила незадоволення з приводу того, що її запит проігнорували.

Клієнтка ПриватБанку опублікувала скаргу, описавши ситуацію з нібито неправильним нарахуванням відсотків за користування кредитними коштами.

Скаргу опублікували на порталі Мінфін у розділі відгуків.

Жінка стверджує, що банк зайвий раз списав проценти, а на її запит щодо пояснень не відповів належним чином.

Зареєстрована під ніком 1735marina, клієнтка ПриватБанку розповіла, що використовувала кредитні кошти ПриватБанку в межах встановленого ліміту для особистих потреб. Згідно з умовами банку, відсотки нараховуються лише у разі непогашення боргу до кінця пільгового періоду.

За словами жінки, ПриватБанк помилково нарахував додаткові проценти за користування кредитом. Коли клієнтка ПриватБанку звернулася до фінансової установи з письмовим запитом на роз’яснення причин, відповідь, яку вона отримала, не містила пояснень щодо цього питання. Клієнтка ПриватБанку висловила незадоволення з приводу того, що її запит проігнорували.

У свою чергу, представники ПриватБанку відповіли на скаргу, запевнивши, що вже здійснили перевірку цього питання та надали офіційну відповідь, в якій пояснили скасування зайво нарахованих відсотків. Вони зазначили, що проценти списуються лише за умови невиплати боргу в межах пільгового періоду, а скарга клієнтки не відповідає дійсності, оскільки відповідь була надана компетентно.

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