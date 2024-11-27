Ворожа армія вчерговий раз в ніч на 27 листопада атакувала Київ ударними дронами.

Так, ворог атакував столицю України ударними дронами, зафіксовано падіння уламків у Дніпровському районі Києва.

Як повідомляє КМВА, відомо про пошкодження обʼєкта нежитлової інфраструктури.

Відомо, що на місці виявили одного постраждалого, його шпиталізували до медичного закладу.

За даними КМВА постраждали дві людини, третьому допомога швидкої не знадобилася.

"Двоє постраждалих, одного з них госпіталізували в Дніпровському районі з будинку на воді. Будинок пошкоджений в результаті падіння уламків. Екстрені служби працюють на місці", - інформує у Telegram мер Києва.

У Повітряних силах України повідомили, що 36 з 89 шахедів знищено силами ППО, ще 48 – локаційно втрачено, 5 дронів потетіли у бік білорусі, росії та ТОТ

Ворожі безпілотники були знищені у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях.

Нагадаємо, в ніч на вівторок 26 листопада російська армія випустила рекордну кількість дронів на територію України, відомо про наслідки нічної атаки ворога.

Атака дронами під час обстрілу України сьогодні стала рекордною за час війни.

Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 188 ворожих БпЛА.

Авіація, зенітні ракетні підрозділи, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили 76 ворожих безпілотників.

Відомо, що 26 листопада, РФ завдала удару по Тернопільській області, була пошкоджена електроінфраструктура.

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