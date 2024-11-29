В Україні запровадять вже з 2025 року незвичні світлофори нового стандарту.

В Україні з 2025 року почнуть встановлювати нові світлофори сучасного зразка - з 1 травня набуде чинності новий державний стандарт.

Про це повідомляється у наказі Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості.

Основні нововведення, що впроваджуються згідно з новим стандартом:

Стрілки на лінзах світлофорів стануть шевронними, що забезпечить їх кращу видимість.

Зелене світло тепер буде смарагдовим, оскільки цей відтінок краще сприймається водіями.

З'являться спеціальні велосипедні світлофори з піктограмою велосипеда: для велосипедних доріжок використовуватимуть лінзу діаметром 100 мм, а для світлофорів, розташованих над дорогою, — лінзу діаметром 200 мм.

Введення спільних велопішохідних світлофорів.

Встановлення таймерів зворотного відліку часу на пішохідних, транспортних і велосипедних світлофорах.

Додатково, з'являться кнопки виклику сигналу світлофора і пристрої звукового сповіщення для людей з обмеженими можливостями.

Також новий стандарт передбачає скасування табличок із зеленою стрілкою на рівні червоного сигналу. Ці зміни мають на меті зробити дорожній рух зручнішим та безпечнішим для всіх учасників, зокрема для велосипедистів та пішоходів.

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