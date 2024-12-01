В Україні на законодавчому рівні передбачено, що ветерани праці мають право на низку соціальних пільг. Ці пільги не пов'язані з пенсійними виплатами та надані окремо.

Про це йдеться в законі "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших людей похилого віку в Україні" № 3721-XII від 16 грудня 1993 року (редакція від 30 квітня 2022 року).



Умови отримання пільг

Для отримання пільг необхідно офіційно набути статус ветерана праці.

Основні пільги для ветеранів праці:

Пріоритетне право на санаторно-курортне лікування.

Безкоштовне зубопротезування.

Щорічне безоплатне медичне обстеження.

Диспансеризація із залученням деяких медичних спеціалістів.

Звільнення від земельного податку.

Пріоритет у встановленні домашнього телефону.

Переважне право на отримання житлової площі (для тих, хто потребує поліпшення житлових умов).

Пріоритет у виділенні земельних ділянок для будівництва, садівництва або городництва.

Звільнення від плати за землю та інші пільги.

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