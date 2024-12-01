В Україні на законодавчому рівні передбачено, що ветерани праці мають право на низку соціальних пільг. Ці пільги не пов'язані з пенсійними виплатами та надані окремо.
Про це йдеться в законі "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших людей похилого віку в Україні" № 3721-XII від 16 грудня 1993 року (редакція від 30 квітня 2022 року).
Умови отримання пільг
Для отримання пільг необхідно офіційно набути статус ветерана праці.
Основні пільги для ветеранів праці:
Пріоритетне право на санаторно-курортне лікування.
Безкоштовне зубопротезування.
Щорічне безоплатне медичне обстеження.
Диспансеризація із залученням деяких медичних спеціалістів.
Звільнення від земельного податку.
Пріоритет у встановленні домашнього телефону.
Переважне право на отримання житлової площі (для тих, хто потребує поліпшення житлових умов).
Пріоритет у виділенні земельних ділянок для будівництва, садівництва або городництва.
Звільнення від плати за землю та інші пільги.
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