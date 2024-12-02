Українцям розповіли, скільки ще масованих ударів ворог може завдати до кінця 2024 року.

Ворожа армія постійно намагається зруйнувати українську енергетику, стало відомо, скільки атак ще може бути до кінця 2024 року.

Так, ворогу потрібно близько тижня на підготовку до нового масованого удару по Україні, про це розповів авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап.

За його словами, до кінця 2024 року можливі ще одна або дві масовані атаки росії по Україні.

Авіаційний експерт додав, що раніше ворог готувався до удару за 3-4 доби, проте зараз окупантам потрібно більше часу, щоб реалізувати обстріл, додавши, що про це свідчить логістика загарбників та швидкість заряджання винищувачів Ту-95МС ракетами Х-101.

"Я думаю, швидше, ніж за тиждень, вони не будуть встигати", – повідомив Криволап.

Джерело: КИЇВ24.

До слова, українцям розповіли, скільки міжконтинентальних ракет є на озброєнні РФ і як часто країна-агресорка може їх запускати.

Так, РФ вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, проте малоймовірно, що такі атаки будуть часто.

За словами авіаційного експерта Валерія Романенко, такої зброї у росіян мало.

"Я не думаю, що Росія буде "кошмарити", бо якщо інших ракет у них сотні, то міжконтинентальних – десятки. Вартість такої ракети просто шалена – від 50 млн одна ракета. А вибухівки вона може нести не більше, ніж три разом взяті "Іскандери", – вважає Романенко.

Романенко вважає, що ворог пішов на застосування дефіцитної міжконтинентальної ракети тільки для психологічного тиску.

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