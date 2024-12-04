На сьогоднішній день кілограм цибулі можна придбати за 12-17 гривень, що на 35% більше, ніж раніше.

Ціни на деякі овочі, зокрема й на цибулю, значно зросли протягом року і вартість цибулі продовжує стрімко підвищуватися, тож нині вона на 35% дорожча порівняно з минулим тижнем.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Однією з причин цього подорожчання стало збільшення пропозиції на ринку, проте якісного товару не так багато. Велику частину врожаю виробники залишають у сховищах, що, за словами аналітиків проекту EastFruit, призводить до обмеження кількості високоякісної цибулини. Водночас пропозиція овочів середньої та низької якості значно знизилася.

На сьогоднішній день кілограм цибулі можна придбати за 12-17 гривень, що на 35% більше, ніж раніше. Ціни вже перевищують минулорічні на 16%. Експерти вважають, що така ситуація є фактично створеною, через що більшість людей не бажають продавати товар за поточними цінами, що призводить до ще більшої дефіцитності оборотів на ринку виробників.

Згідно з прогнозами, якщо ситуація не зміниться, Україна може стати лідером за цінами на цибулю в регіоні до кінця цього тижня. Експерти також вважають, що у разі збереження цієї тенденції імпорт цибулі в Україну може початися раніше, ніж раніше.

Також Politeka писала про те, що журналістка Катерина Котенкова повідомила, що останні здорожчання продуктів харчування – ще не максимум, тому що у грудні яйця, хліб, картопля стануть іще дорожчими.