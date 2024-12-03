Православне свято 4 грудня за релігійним календарем, також запровадження до Храму Пресвятої Богородиці.

4 грудня церква за новим календарем вшановує пам'ять святої великомучениці Варвари.

Цього дня здавна прийнято згадувати про великомученицю Варвару, яка належить до лику святих і вважається покровителькою жінок.

4 грудня треба молитися за зцілення і просити у Варвари те, про що мрієте найбільше.

На Варварин день раніше ліпили вареники, займалися рукоділлям.

Було прийнято вірити, що у вишивку та в'язання вплітатиметься Божественне благословення.

Також після Варваріного дня починалися сильні морози.

Яке релігійне свято і за народним календарем 4 грудня: Введення в Храм Пресвятої Богородиці.

Церковне свято 4 грудня Введення в Храм Пресвятої Богородиці вважається одним із найважливіших 12 церковних православних свят.

У Церковне свято 4 грудня не можна веселитися, укладати шлюб і займатися якоюсь фізичною працею.

Існує низка цікавих прикмет на Церковне свято 4 грудня:

дивилися, який день 4 грудня, якщо сніг пішов на Введення в Храм Пресвятої Богородиці - отже він незабаром розтане, і навпаки.

4 грудня день морозний - зима буде сніжною та холодною. Сонце та мороз 4 грудня – до добра.

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