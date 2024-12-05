Клієнт ПриватБанку розкрив, що ПриватБанк не дозволяв перевести кешбек на картку, хоча підтвердження операції було отримано.

Клієнт ПриватБанку різко розкритикував установу через труднощі з виведенням кешбеку, вважаючи, що проблеми виникли навмисно.

Про це йдеться на порталі "Мінфіну".

Клієнт ПриватБанку розкрив, що 30 листопада ПриватБанк не дозволяв перевести кешбек на картку, хоча підтвердження операції було отримано. Натомість 1 грудня йому було запропоновано вивести кешбек, але вже за вирахуванням нового податку в розмірі 23%. Клієнт ПриватБанк висловив переконання, що така ситуація є навмисним блокуванням операцій для отримання додаткових коштів.

"1 грудня пропонується вивести кешбек, але вже за мінусом нових податків за ставкою 23%. Таке дно. Заради 3,5% податків блокують виведення кешбеку", — написав клієнт ПриватБанку.

У відповідь на критику банк пояснив, що виведення кешбеку в вечірній час може затримуватися через технічні неполадки. Представники ПриватБанку порекомендували проводити такі операції в робочі години, щоб уникнути можливих складнощів. Банк вибачився за незручності, але не дав чіткої відповіді на звинувачення щодо податків.

Це не єдина проблема з якою зіштовхуються клієнти ПриватБанку. Так, нещодавно клієнтка ПриватБанку зіткнулася з проблемою некоректного нарахування відсотків за користування кредитними коштами. За її словами, банк нарахував додаткові проценти, однак на її запит з проханням пояснити ситуацію фінансова установа досі не надала жодної відповіді.

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