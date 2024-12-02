У Тернополі внаслідок ворожою атаки сталося влучання безпілотника у верхній поверх багатоповерхівки в одному з мікрорайонів.

Вибух у Тернополі 2 грудня прогримів близько другої ночі, відомо, що ворог знову атакував місто дронами.

Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив про нічну атаку міста дронами.

Повідмляється, що "Шахед" влучив у верхній поверх багатоповерхівки в одному з мікрорайонів міста, через що спалахнула масштабна пожежа.

Вогнем було охопилено квартири на п’ятому поверсі, частково на третьому та четвертому.

Вибуховою хвилею пошкодило вікна сусідніх будівель, школи та двадцять автівок.

За даними керівника обласної військової адміністрації В’ячеслава Негоди, через атаку ворога в Тернополі одна людина загинула, також є важкопоранені.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій додали, що постраждалих троє.

Близько ста людей, мешканців постраждалого та сусіднього під’їздів, евакуювали рятівники.

У інших трьох під’їздах люди продовжують жити, а через руйнування мереж будинку призупинено постачання тепла та води.

Нагадаємо, ворог атакував Україну у минулу ніч 110-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА.

50 безпілотників локаційно втрачено, скоріше за все внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, 6 дронів вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку рф та Білорусі, ще один в повітрі.

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